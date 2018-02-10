Zeytin Dalı Harekatı - AK Parti Milletvekili Hülya Nergis

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Uzun süre devam eden sınır ihlalleri ve teröristlerden kaynaklanan Türkiye'nin yaşadığı sorunlar oldu. Nitekim Kilis, Hatay gibi şehirlerde meydana gelen sorunları hep beraber yaşadık. Bu problemlerden kaynaklı olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ana sözleşmesinde geçen ilgili maddeler kapsamında sınır dışı harekat gerçekleştirme hakkı mevcuttu. Bugünde bu harekatı gerçekleştirdik." dedi.

Nergis, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Nergis, bu harekatın gerçekleşmesinde Türkiye'nin çok ciddi sebeplerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terör kaynaklı sınır ihlalleri ile ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Nergis, şöyle konuştu:

"Uzun süre devam eden sınır ihlalleri ve teröristlerden kaynaklanan Türkiye'nin yaşadığı sorunlar oldu. Nitekim Kilis, Hatay gibi şehirlerde meydana gelen sorunları hep beraber yaşadık. Bu problemlerden kaynaklı olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ana sözleşmesinde geçen ilgili maddeler kapsamında sınır dışı harekat gerçekleştirme hakkı mevcuttu.

Bugünde bu harekatı gerçekleştirdik. Başarılı bir harekat devam ediyor. Harekat, hem diplomatik hem de başarılı çalışma yapan Dışişlerimizin diplomasi ayağının çok iyi devam ettiği hepinizin malumu. Harekatın yapılma şekli itibariyle istihbarat ayağını çok iyi yürüttüğü, teröristlerin konuşlandığı noktalara atış yapılmak suretiyle, halka zarar verilmeden dikkatli bir çalışmanın devam ettiği aşikar. Bütün dünya buradaki harekatı izliyor. Türkiye başından beri ifade ediyor. Biz orada işgalci güç değiliz. Oradaki sükunetin sağlanması, terör yapılanmasının ortadan kaldırılması ve oranın gerçek sahiplerinin kendi bölgelerine yerleşmesi için Türkiye böyle bir hamleyi yapmak durumunda kaldı.

Öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Fırat Kalkanı Harekatı da oldukça başarılı bir harekattı. Bölgenin bekası ve Suriye'nin bölünmemesi ve Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir harekat. Savunma sanayinde geldiği nokta, kat ettiği mesafe gün yüzüne çıktı. Burada kullandığımız silahları kendimiz üretmiyor olsaydık bu operasyonu gerçekleştirmemiz oldukça güçtü."

Bir gazetecinin Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliğinin adında bulunan "Türk" ifadesinin kaldırılması yönündeki konuyu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Nergis, "Böyle bir değerlendirme var. Olabilir. Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği başkanının bir takım açıklamaları oldu. Bu açıklamalar kamuoyunda ciddi bir tepki ile karşılandı. Buna istinaden Türk kelimesi kadırılabilir. Bu değerlendirilebilir." dedi.