Zeytin Dalı Harekatı - Afrin'de Belirlenen Terör Hedeflerini Havadan ve Karadan Ateş Altına Alındı...
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'de belirlenen terör hedefleri bombalanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'de belirlenen terör hedefleri bombalanıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis- Hatay hudut hattında tespit edilen PYD/PKK hedefleri savaş uçakları ve Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.
Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görülebiliyor.