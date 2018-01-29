Zeytin Dalı Harekâtı - ABD Ordusu: Menbiç'ten Çekilmeyi Düşünmüyoruz

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin Suriye'nin Menbiç bölgesinden çekilmeyeceğini söyledi.

General Votel "Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Zeytin Dalı Harekatı'nın Menbiç'e de uzanabileceğini işaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumartesi günü yaptığı açıklamada "ABD, Menbiç'ten derhal çekilmeli" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan'a Afrin'deki operasyonlarını yavaşlatması çağrısında bulunmuş ve Türkiye'deki Amerikan karşıtı "yıkıcı ve yanlış" söylemlerden endişe duyduğunu söylemişti.



Çavuşoğlu açıklamasında "ABD terör örgütüyle bağlarını koparmalı ve silahları bırakmalarını sağlamalı. Onlara verdikleri silahları geri almalı ve Menbiç'ten derhal çekilmeli" demişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da dünkü açıklamasında "Menbiç'i temizleyeceğiz" demişti.

ABD'nin Kuzey Suriye'de 2 bin askeri personeli bulunuyor.

Menbiç IŞİD'in elinden Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından 2016'da geri alınmıştı.