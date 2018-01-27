Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci Gününde; 394 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (10)
ROKET ATILAN TERÖRİST MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDISuriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
ROKET ATILAN TERÖRİST MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevzilere yoğun şekilde ateş açılırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.