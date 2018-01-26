Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci Gününde; Mehmetçik Afrin'e İlerliyor (5)

HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis'in sınır hattından duyuldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı.