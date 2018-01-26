Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci Gününde; Mehmetçik Afrin'e İlerliyor (3)

NAMAZIN 2 DAKİKA ERKEN KILINMASI ONLARCA KİŞİ KURTULDU

Kilis'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği tarihi Çalık Camisi'nde akşam namazı ezandan sonra beklenmesi gereken süreden 2 dakika önce kılınınca daha fazla can kaybı yaşanmadığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, imamlara "Ezanlardan sonra cemaatin toplanması için 5 dakika bekleyin" tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, tarihi Çalık Camisinde ezandan sonra 5 yerine 3 dakika beklenip namazın 2 dakika erken kılındığı ifade edildi. Akşam farz ve sünnetinin kılınmasının ardından 30 kişilik cemaat evlerine dönerken, imam İbrahim Halil Ağabayram ve müezzinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, tespih çekmek için camide kaldı. Patlamada kendisi de yaralanan ve taburcu edilen cami imamı Halil Ağabayram, tespih çektikleri sırada patlama olduğunu belirterek, "Namaza erken başladık, erken bitirdik. Biz kalan cemaatle tespih çekiyorduk. Bu sırada büyük bir gürültü oldu, toz bulutu oluştu. Bir an nefes alamadığımızı hissettik. Ondan sonra da kendimize geldik. Patlama olduğunu anladık ve dışarıya çıktık" dedi.

Basın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile birlikte hasar gören ve ibadete kapatılan tarihi Çalık Camisinde incelemelerde bulundu. Mehmet Akarca da Zeytin Dalı Harekatıyla terörün kökünün kazıyacağını ifade etti.

SINIRA DEV TÜRK BAYRAĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

ADANA'DA 'AFRİN' HASSASİYETİYLE KONSERİ İPTAL ETTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik bugün gerçekleştirilecek olan Ziynet Sali konseri ve personel yemeğini Afrin'de şehit verilmesi hassasiyetiyle iptal etti.