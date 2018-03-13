Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile terör örgütünün kazdığı derin çukurları aşmak için kullanılacak köprüler sınıra gönderildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



Harekat kapsamında tank ve mayın temizleme araçları ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüleri taşıyan araçlar Hatay'a ulaştı.

Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Sınır hattında askeri helikopterlerin uçtuğu görüldü.