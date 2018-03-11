Zeytin Dalı Harekatı
Suriye'nin Afrin bölgesinde konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten sınır ötesine geçti.
Suriye'nin Afrin bölgesinde konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten sınır ötesine geçti.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen tank yüklü 6 araçlık tır konvoyu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri araçların, sınır ötesindeki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.