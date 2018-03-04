Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütlerine ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, sınır hattında askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeye, çok sayıda zırhlı iş makinesi sevk edildi.