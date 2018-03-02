Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.