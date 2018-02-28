Zeytin Dalı Harekatı
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Askeri sevkiyat
Öte yandan Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli kentlerdeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe araçlarını taşıyan yaklaşık 30 tır, güvenlik önlemleri altında Gülbaba köyünden geçiş yaptı.