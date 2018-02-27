Zeytin Dalı Harekatı
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Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki bazı alanlar havadan ve karadan vuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki bazı alanlar havadan ve karadan vuruldu.

Kilis sınırında konuşlu birlikler, radar tespit cihazlarıyla Arpaviran bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait hedefleri belirledi. Bunun üzerine bölgeye savaş uçakları ve Fırtına obüsleriyle aralıklarla atış yapıldı.

Bölgeden yükselen yoğun duman Kilis'in sınır köylerinden de görülebiliyor.

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