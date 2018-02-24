Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde Suriye'ye gitmeye hazırlanan birlikteki askerleri uğurlamaya gelen yakınları özlem giderdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı merkeze gelen aileler ve vatandaşlar, Suriye'ye gidecek askerleri ziyaret ederek destek verdi. Aileleriyle kucaklaşan bazı askerlerin ve yakınlarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hassa Belediyesi Zabıta Müdürü Harun Gazel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını belirterek askerlere erzak getirip destek verdiklerini söyledi.



Her zaman ordunun yanında olduklarını anlatan Gazel, "Görev verildiği takdirde Afrin'e gitmeye ve vatan için ölmeye hazırım. Rabb'im tüm kardeşlerimizi korusun. Allah içimizdeki ve dışımızdaki hainleri bertaraf etsin." diye konuştu.



Uzman Çavuş Yasin Zorlu ise arkalarında Türk milletinin olduğunu gördükleri için mutlu olduklarına değinerek "Ailemiz, sevdikleriniz bizi merak etmesin. Bizleri uğurlamaya geldiler çok duygulandım hepsine teşekkür ederim." dedi.



Birlikte görevli Uzman Çavuş Sezai Sancak da gönüllü olarak bu görevi seçtiğini vurgulayarak "Allah'ın izniyle Afrin'den zaferle döneceğiz. ya öleceğiz, ya öleceğiz bunun başka yolu yok." açıklamasını yaptı.