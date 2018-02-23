Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından önce ve devamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından talep edilen her hususun valilik makamı tarafından ivedilikle koordine edilerek yerine getirildiğini, halen aynı hassasiyet ile yerine getirilmeye devam edildiğini bildirdi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, bir gazetede Mete Yarar imzası ile yayınlanan "Zeytin Dalı'na Bir de Buradan Bakın" başlıklı makalede, "Keşke Zeytin Dalı Harekatı'nın koordinasyonunu üstlenen valilik makamı da diğer valiliklerin tecrübelerinden yararlanmış olsaydı" ifadesine yer verildiği hatırlatıldı.

Küçük bir araştırmayla Gaziantep'te görev yaptığı dönemde Suriye'de yaşanan insani dramdan kaçan mazlumlara yönelik olarak devletin yaptığı hizmetlerin hemen hepsinin altında Vali Erdal Ata'nın imzasının olduğunun görüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın koordinasyonundan sorumlu olan Hatay Valisi Sayın Erdal Ata, 2011-2015 yıllarında, yani Suriye'de iç karışıklığın başladığı tarihlerden itibaren Gaziantep Valisi olarak görev yapmış, düzensiz göç ve bu konunun ilimize ve ülkemize etkileri konusunda önemli tecrübelere sahip bir kamu görevlisidir. Harekatın başlamasından önce ve başlaması ile birlikte TSK tarafından talep edilen her husus valilik makamı tarafından ivedilikle koordine edilerek yerine getirilmiş, halen aynı hassasiyet ile yerine getirilmeye devam etmektedir. Bu husus, devlet büyüklerimizin ilimize ve Harekat Komuta Merkezi'ne yapmış oldukları ziyaretlerde memnuniyetle dile getirilmiştir."

"İki adet kamp hazırlanarak Kızılaya devri yapılmıştır"

Harekat ve nüfus hareketlerine bağlı olarak 26 hizmet grubunun 20 Ocak'tan itibaren İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 7-24 çalışma esasıyla faaliyete geçirildiğine işaret edilen açıklamada, "TSK tarafından 20 Ocak'ta terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatılmadan önce, ilimiz sınırlarında ilk etapta 5 adet çadır kentin yapımına başlanmış ve 22 Ocak itibarıyla 5 mekan kullanıma açılmıştır. Ayrıca ani düzensiz göç hareketlerine karşı Suriye'nin Kelbit (168 dönüm) ve Kefer Losin (108 dönüm) bölgelerinde iki adet kamp hazırlanarak Kızılaya devri yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Cephede yaralanan ve kentteki hastanelere sevk edilen gazilerin hastaneye intikali, ilk müdahalesi ve ihtiyaç halinde GATA'ya hava yoluyla sevkinin aynı makamın koordinasyonu ile mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu konular ile güvenlik gerekçesi nedeniyle burada paylaşılamayan hususlar ile ilgili yapılan çalışmaların detayları, lüzumu halinde ilgili makamların izni çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılabilecektir. Tüm bunların dışında terör örgütlerinin 20 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 72 adet roketli saldırısına maruz kalarak 5 sivil vatandaşını şehit vermiş, yine de tek yürek olmayı başarmış bir ilin idari makamı hakkında söz konusu ithama hangi amaçla yer verildiği ile Mehmetçiğin cansiperane şekilde terör örgütleri ile mücadeleyi sürdürdüğü bu günlerde yazıdaki ifadenin kullanılmasının amacı anlaşılamamıştır. Öte yandan kendisinin eski bir TSK mensubu ve güvenlik uzmanı olarak hangi hususta aksaklık gördüğünü beyan etmesi halinde bu husus memnuniyetle ortadan kaldırılabilecek iken, bunun yerine bir kamu kurumu içerisinden görüntü alma talebi o an için karşılanamaması üzerine böyle bir ifadeye yer vermesi üzüntü ile karşılanmıştır."