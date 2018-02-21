Kilis Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'nı sınır hattında takip eden basın mensupları için çadır kurulup yemek ikramında bulunuldu.

Kilis Belediyesi görevlileri, Suriye sınırında gelişmeleri inceleyen basın mensuplarını ziyaret ederek soğuktan korunmaları için çadır kurup çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye bünyesinde kadıların oluşturduğu "şefkat timi" görevlileri ise yaptıkları ev yemeklerini getirip basın mensuplarıyla paylaştı.

"Şefkat timi" üyesi Çiğdem Köseismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava şartlarında çalışan basın mensuplarına kendi elleriyle yaptıkları ev yemeklerini getirdiklerini belirterek "Hepsine afiyet olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Her zaman askerimizin, polisimizin ve görev yapan basın mensuplarımızın yanındayız." dedi.

TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman da basın mensuplarını ziyaret ederek çalışma şartlarını görmek istediklerini söyledi.

Basın mensuplarının işinin zor olduğunu anlatan Kahraman, "Allah birliğimizi bozmasın. Soğuk havada çalışmak zor ama sağ olsun Kilis Belediyesi ve Kilis Valiliği gereken desteği veriyor. Bugün Kilis Belediyesi basın mensupları için çadır kurup yemek ikramında bulundu, çok sevindim. Hepsine teşekkür ediyorum."

Basın mensupları da Kilis Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada sessizliğin hakim olduğu sınırda basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.