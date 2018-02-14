Kahramanmaraşlı din görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için Kilis'e gelerek kurban kesti.

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen grup, Kilis'e geldi.

Kesimhaneye geçen gruptakiler, yanlarında getirdikleri 13 küçükbaş kurbanı kestirdi.

Grup adına açıklamada bulunan Abdulbaki Karkakurt, Kahramanmaraş halkının, yaptıklarıyla Türk milletinin, askerinin ve vatanın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gruptakiler, Mehmetçik için dua etti.

Bu arada Memur-Sen Kilis İl Temsilciliği üyeleri de Cumhuriyet Meydanı'nda bazı siyasi parti üyelerinin katılımıyla miting düzenledi.

Daha sonra çeşitli sloganlar atan grup, toplu duanın ardından dağıldı.