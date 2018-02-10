Zeytin Dalı Harekatı
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Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

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