Zeytin Dalı Harekatı
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.
Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.