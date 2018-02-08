Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerler ile yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te GAÜN'de tedavileri süren gaziler Ekrem Kabakçı, Yasin Yalçın, Seyit Yüzgeç ve Mustafa Karaoğlu ile Kilis'e yapılan roketli saldırıda yaralanan vatandaşlardan Mustafa Kara'yı ziyaret eden Bakan Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'den yaralı askerlerin durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Gül, Mustafa Kara'yı ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Onların Kilis'e yani sizlere zarar vermeden inşallah hepsi oradan süpürülecek. Teröristlerle mücadele sürüyor. Reyhanlı ve Kilis dahil olmak üzere oradaki vatandaşlarımıza zarar vermemeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise hastanelerine Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana 8 asker ve bir sivilin tedavi için getirildiğini dile getirerek, bazı askerlerin tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini bazılarının da tedavilerinin büyük bir özenle sürdüğünü belirtti. Gür, şunları kaydetti:

"Askerlerimizden Arda Pakdil, Abdullah Emre Tezcan, Nuri Akaman ve Ertuğ Erdem'in tedavileri tamamlanarak taburcu işlemi geçekleştirildi. Ekrem Kabakçı, Yasin Yalçın, Seyit Yüzgeç ve Mustafa Karaoğlu'nun yanı sıra, Kilis'te yaralanan sivil yurttaşımız Mustafa Kara'nın tedavisi ise sürüyor. Gazi askerlerimizin sağlık durumu genel olarak iyi. Hastanemiz ve üniversitemiz tüm imkanlarıyla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin göz bebeği askerlerimizin emrinde olmaya devam edecektir."