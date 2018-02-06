Zeytin Dalı Harekatı
AFRİN HAREKATI'NDA 18. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.

Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Bölgeye askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

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