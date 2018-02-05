Zeytin Dalı Harekatı
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Kilis-Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.
Bombalanan alanlardan yükselen duman Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.
Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.