Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepesi'ni terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı stratejik öneme sahip olan 1027. Tepesi'ni başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi.

Raco beldesine hakim konumdaki 1027. Tepesi'nin yakınlarındaki teröristlerin işgalindeki yerleşimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 33 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köy Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü.