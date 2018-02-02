Zeytin Dalı Harekatı

Kilis'te cuma namazı sonrası vatandaşlara zeytin dalı fidesi ve helva dağıtıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cümbüş Camisi'nde namaz sonrası cemaate dağıtılmak üzere 2 binin üzerinde zeytin fidesi hazırlandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve orduya halk olarak şükranlarını sunduğunu belirtti.

Terörden en çok sıkıntı çeken illerin başında geldiklerini aktaran Kara, "Bir taraftan batı medyası askeri operasyonda 'Aman sivillere dokunmayın, sınırlı yapın' bas bas bağırırken bir taraftan da ilimize doğrudan atılan, yatak odamıza, camilerimize ve lokantalarımıza düşen füzelere karşı hiçbir tepki göstermiyorlar." diye konuştu.

Buna karşılık Kilis halkının dimdik ayakta durduğunu, askerin ve bayrağının yanında olduğunu kaydeden Kara, şöyle devam etti:

"Bunun bir göstergesi olarak cuma namazında hep beraber olduk. Bir taraftan zeytin fideleri dağıtıyoruz. Zeytinin bu coğrafyada barış ve sevginin sembolü olduğunu göstermeye çalışıyoruz bir taraftan da ordumuzun orada yaptığı hareketin arkasında olduğumuzu gösteriyoruz."

Terör örgütünün attığı füzelerin kendilerini yıldıramayacağını hatta daha çok kenetlendiklerini vurgulayan Kara, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar dimdik ayakta olduklarını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'tan Mehmetçiklere destek için gelen Sait Yalçın ise vatan için her yere gideceklerini belirtti.