Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınlarından dolayı basın kuruluşlarına teşekkür ederek, "Tüm basın kuruluşları, bu milli meselenin şuuruna uygun hareket etti, buradaki herkes ülkesinin menfaatleri doğrultusunda bilinçli olarak yayın yapıyor." dedi.

Tekinarslan, valilikteki toplantı salonunda kentte Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik gelişmeleri takip eden yerli ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazetecilere detaylı bilgi veren Tekinarslan, harekatın planlandığı şekilde amacına uygun devam ettiğini söyledi.

Medya kuruluşlarının harekata gölge düşürecek herhangi bir yayın yapmadığını belirten Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Tüm basın kuruluşlarımız harekatın başından itibaren duyarlı yayın yaptı. Harekatı olumsuz etkileyebilecek, ne bir saniye görüntü ne bir fotoğraf ne de tek bir cümle şeklinde haber verilmediği için basın camiasına teşekkür ediyorum. Tüm basın kuruluşları, bu milli meselenin şuuruna uygun hareket etti, buradaki herkes ülkesinin menfaatleri doğrultusunda bilinçli olarak yayın yapıyor."

Tekinarslan, son iki günde 10'dan fazla roketin sınırın hemen karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinden atıldığını ve halen bölgede güvenlik sıkıntısının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin saldırı karşısında tek yürek olduğuna dikkati çeken Tekinarslan, "Türk milletinin tamamına yönelik saldırıyla karşı karşıyayız. Varlığımıza, geleceğimize yönelik bir saldırı var. Alelade bir saldırı da değil, tahrip gücü yüksek mühimmatla saldırılar gerçekleştiriliyor ama çok şükür, Allah koruyor. Bu terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede herkesin elinden gelen desteği vermesi gerekiyor." diye konuştu.

"5 yaralının 4'ü taburcu edildi"

Tekinarslan, şu bilgileri verdi:

"Kilis'e 10 ila 20 kilometrelik mesafelerden ve farklı noktalardan saldırılar gerçekleştiriliyor. Terör örgütünün miktarıyla oynadığı mühimmatın menzili de farklılık gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz saldırı sonrası hemen hedefi belirleyip misliyle karşılık veriliyor. Dün gerçekleştirilen roketli saldırı sonrası yaralananları ziyaret ettim. Saldırıda yaralanan 5 kişiden 4'ü taburcu edildi, hastanede tedavisi süren diğer vatandaşımızın durumu da iyi."

Harekatın zamanlamasının da isabetli olduğunu anlatan Vali Tekinarslan, harekata katılan TSK ve ÖSO mensuplarının da moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu söyledi.

Özellikle Kilis halkının harekatı yakından takip ettiğini belirten Tekinarslan, duyarlılıklarından dolayı kentteki vatandaşlara teşekkür etti.

Tekinarslan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.