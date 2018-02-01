Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği bölgeye sınır olan köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Tekinarslan, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile sınır birliklerini ziyareti sonrası Akçabağlar, Dekirışık ve Doğançay köylerinde vatandaşlar ile görüştü.

Köy sakinleri ve korucular ile bir süre sohbet eden Tekinarslan, burada yaptığı konuşmada, devletin bölge halkının canına ve malına zarar gelmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Harekatın kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Tekinarslan, "Bu durum aylar ve haftalarca sürecek bir konu değil. Türkiye bunların ne bela olduğunu biliyordu bunu tüm dünyaya söyledi. Şimdi adam gelmiş burnumuzun dibine rampasını füzesini kurmuş namluyu da bize çevirmiş ne yapacağız atsın da ölelim mi diyeceğiz. Devletimiz tedbirini aldı, tabii onların giderek zamanları azalıyor." diye konuştu.

Korucu Emrah Tufan da, önde askerler, arkada korucular olmak üzere sınırın kendilerine emanet olduğunu belirterek, halkın malını, canını korumaktan dolayı şeref duyduğunu söyledi.