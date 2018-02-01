Zeytin Dalı Harekatı
AFRİN HAREKATI'NDA 13. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'nın çevresi karadan ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'nın çevresi karadan ateş altına alındı.


Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle atış yapılıyor.


Dağın güney yamacında yapılan atışlar nedeniyle dumanlar Kilis çevresinden görülmezken sesler ise çok net duyuldu.

Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana, askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.

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