Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'nın çevresi akşam saatlerinde de havadan ve karadan ateş altına alındı.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle havadan ise uçaklarla bombardıman yapılıyor.

Dağın çevresinde oluşan dumanlar, Kilis çevresinden de görülüyor.

Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği ise sürüyor.



Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.