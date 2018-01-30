AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın alınmasında kullanılan silahların yüzde 75'e yakınının yerli olduğunu, yerli ve milli savunma sanayisinde son yıllarda gelinen noktanın önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nı ele geçiren kahraman Türk askerinin zirveye şanlı Türk bayrağını diktiğini hatırlattı.

Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağı'nın terör örgütü tarafından gözetleme kulesi niteliğinde olduğuna dikkat çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Burseya Dağı'nın alınmasında kullanılan silahların yüzde 75'e yakını yerli. Yerli ve milli savunma sanayimizdeki son yıllarda gelinen nokta önemli. 16 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı ve uluslararası silah şirketlerinin tekelinde olan Türk savunma sanayisinin ihtiyaçlarının yüzde 60'ı artık yurt içinden sağlanıyor. 16 yıllık süreçte birçok milli projemiz hayata geçirildi. Milli tank Altay, zırhlı araçlarımız Kirpi, Kobra, Milgem Milli Korvet, Anka ve Bayraktar insansız hava araçlarımız, Atak taarruz helikopterleri, HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, STAMP uzaktan kumandalı stabilize makineli, Milli Piyade Tüfeği, SOM, Seyir Füzesi, Cirit, Tank Savar, OMTAS-Orta Menzilli Tank Savar, UMTAS-Uzun Menzilli Tank Savar, HİSAR Hava Savunma Sistemi ile 1. ve 2. Göktürk uyduları ilk akla gelenler."

Harekatın kısa sürmesini isteyenlere cevap veren Filiz, "Türkiye'yi NATO'nun silahlarıyla bir terör örgütünün vurmasına göz yumanlar, ses çıkarmayanlar, bunlara silah verenler ve geri almayanlar, şimdi bize akıl öğretmeye kalkıyorlar. Türkiye'nin kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Hele sizin gibi ikiyüzlülerin aklına hiç mi hiç ihtiyacı yoktur. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere bölge huzur ve güvene kavuştuktan, bölgenin yönetimi teröristlerin elinden alındıktan sonra bölge orada yaşayan gerçek sahiplerine bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.