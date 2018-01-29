Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Korgeneral Temel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince dün PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'ndaki incelemesinin ardından beraberinde bazı komutanlarla Kilis'e geçti.

Vali Mehmet Tekinarslan ile makamında bir süre basına kapalı görüşen Temel, daha sonra buradan ayrıldı.