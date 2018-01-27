Suriye Sınırına Sevkıyat! Tank ve Obüs Yüklü TIR'lar Kilis'e Ulaştı
Tank ve Fırtına obüsü yüklü TIR'lar Suriye sınırındaki Kilis'e ulaştı. Konvoyun sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Afrin'deki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.
KİLİS KENT MERKEZİNE GİRİŞ YAPTI
Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar ile Fırtına obüsü yüklü TIR'ların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.
TIR'LARDA ÇOK SAYIDA TANK OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki TIR'larda, tank ve personel taşıyıcıların yüklü olduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.