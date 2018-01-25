Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Hatay ve Kilis illerindeki sınır karakollarına lojistik destek sağlıyor.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere başarılar diledi.

Orman Bölge Müdürlüğü olarak sınırdaki askerlerin yanında olduklarını ve lojistik destek sağladıklarını belirten Ketmen, şöyle devam etti:

"Bölge Müdürlüğü bünyemizde bulunan Kilis, Antakya, Dörtyol Orman İşletme müdürlüklerinden 5 arazöz, 3 hizmet aracı, 2 ilk müdahale aracı, birer su tankı, dozer ve greyder ile çok sayıda ekip arkadaşımız sınırdaki karakollarda göreve hazır bekliyor. İhtiyaç durumunda arkadaşlarımız gerekeni yapıyor. Arkadaşlarımız, harekatın başarıya ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışıyor. Bizim sınırda hudut karakollarında bulunma nedenimiz askerlerimize moral vermek ve kurum olarak orada üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmek."

Ketmen, görevlendirilen araçların büyük kısmının sınır hudut karakollarında yangına müdahale amaçlı bulunduğunun altını çizdi.

Hatay sınırında daha önceki dönemlerde çatışmalardan dolayı orman yangınları çıktığını ve bunlara müdahale ettiklerini hatırlatan Ketmen, "2016 yılında Yayladağı'nda çok fazla yangınımız olmuştu. Bu sınır duvarı yapıldıktan sonra çok rahatladık." dedi.