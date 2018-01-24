Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkleri dikkate almadan, Türkleri önemsemeden, Türkiye Cumhuriyeti'ni göz ardı ederek dünyanın geleceğini yazamazlar. Orta Doğu'nun haritalarını, kaderini değiştiremezler." dedi.

Yayman, terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roketlerin isabet ettiği Reyhanlı'ya giderek, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve Kaymakam Fatih Çobanoğlu'na geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Yayman, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Reyhanlı'nın birçok Suriyeli'ye yıllardır ev sahipliği yapan ensar bir şehir olduğunu hatırlattı.



Tüm Reyhanlılılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yayman, şöyle devam etti:

"Burada emperyalist güçlerin bir terör koridoru oluşturma çabalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti devleti bir ve beraber olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Türkiye'yi hafife alanlar, Türkiye'nin gücünü test etmek isteyenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, devletin ve Cumhurbaşkanımızın ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha görecekler. Nasıl ki dünya tarihini yazmak, Türkleri yazmadan mümkün değilse, dünyanın geleceğini tayin etmek isteyenlere de Reyhanlı'dan sesleniyoruz; Türkleri dikkate almadan, Türkleri önemsemeden, Türkiye Cumhuriyeti'ni göz ardı ederek dünyanın geleceğini yazamazlar. Orta Doğu'nun haritalarını, kaderini değiştiremezler."

Yayman açıklamasının ardından Tayfur Sökmen Caddesi'ne geçerek roketli saldırılarda evi ve iş yeri zarar gören vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Yayman'a ziyaretlerinde gazeteci-yazar Yavuz Donat ile AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de eşlik etti.