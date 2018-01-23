Zeytin Dalı Harekatı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik harekat kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araç ve personel, Kilis-Hatay hudut hattındaki birliklere ulaştırıldı.
Sevkıyatı tamamlayan araçlar, birliklerine geri döndü.
Bu arada, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri gün içerisinde Fırtına obüsleriyle ateş altında tutuldu.