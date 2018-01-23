CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Sucu, düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Harekatın sivil güvenliğin sağlanması, sınırların terör unsurlarından arınması ve ülkenin ve bölgenin huzur ve barışı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Sucu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları herşeyin üstündedir. Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütüyle mücadele yanında Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanması olmalıdır. Bu strateji bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi ve siyasi sürece bu çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Sucu, Kamil Ocak Stadı'nın yerinin meydan olarak düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini dile getirdi.