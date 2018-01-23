Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milleti olarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Sivas Ticaret Borsası olarak devletin aldığı bu kararın, sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, hudut güvenliğimiz ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Sivas iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. "

Hastaoğlu, Türkiye'nin güvenliği ve bölge barışını sağlamak amacıyla tüm terör unsurlarına karşı Afrin'de başlatılan harekatın başarıyla amacına ulaşmasını dileyerek, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kahraman Türk askerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun, dualarımız sizinle, zaferle gelmek nasip olsun inşallah." ifadesini kullandı.