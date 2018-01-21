Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Sivas Valiliğinin tarihi binasına Türk bayrakları asıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından Sivas Valiliğinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımının altına da "Kahraman Mehmetçikimizin yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürüttüğü terörle mücadeleye destek olmak için Sivas'ta ev ve iş yerlerimize şanlı bayrağımızı asıyoruz." ifadelerine yer veren Gül, vatandaşlara da ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaları çağrısında bulundu.