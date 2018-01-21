Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Sadece ihracatçılarımızın değil, 80 milyonun duaları Mehmetçiğimiz ile birlikte. Kahraman ordumuza her zaman olduğu gibi sonuna kadar güveniyoruz. Söz konusu operasyonu da destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı Büyükekşi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Harekata destek verdiklerini belirten Büyükekşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afrin'de ülke güvenliğimizi tehdit eden unsurların temizlenmesi, bölge halkının terör örgütlerinin baskısından kurtarılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması amacı ile devletimizin tamamen uluslararası meşru haklarına dayanarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Allah muvaffak etsin. Sadece ihracatçılarımızın değil, 80 milyonun duaları Mehmetçiğimiz ile birlikte. Kahraman ordumuza her zaman olduğu gibi sonuna kadar güveniyoruz. Söz konusu operasyonu da destekliyoruz.

Çünkü ülkemizin amacı hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedelemek olmamıştır. Tam tersine, coğrafyamızdaki barışa, huzura, refaha katkı sağlamak olmuştur. Bu harekat ile ülkemize bu hat üzerinden yapılan tacizlere 'dur' denilmiştir. İnşallah, zulüm hükümdarlığı kuran tüm terör örgütleri bölgeden temizlenecek ve coğrafyamızda huzur yeniden yeşerecek."