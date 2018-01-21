Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, "Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekat, terör örgütlerine gereken mesajı verecektir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajında, "Mehmetçiğimizin, sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün kalbiyle, askerlerin kayıp vermeden zafer haberleriyle dönmesini dilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda yek yürek olmuştur. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekat, terör örgütlerine gereken mesajı verecektir."