Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek mevzu ülke güvenliği olduğunda iş dünyası olarak her zaman ve her türlü fedakarlığa hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini ifade eden Hıdıroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.

Hıdıroğlu, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atma hakkına sahip olduğunu belirterek "Sınır güvenliği konusunda atılan her adım, bölgede huzuru sağlamaya ve Türkiye'nin güvenliğini artırmaya yöneliktir. Türkiye, bölgedeki ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör unsurlarını temizlemek için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve ciddi bir mücadele veriyor. Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan operasyonların terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Sınır bölgelerinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek adımlara ve her türlü girişime karşı birlikte, cesaretle karşı konulması gerektiğini vurgulayan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Bazı çevreler Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik ulusal ve uluslararası alanda algı oluşturmaya çalışacaklardır. Bunun yalnızca bir askeri operasyon olmadığını, haklı olduğumuzu her platformda dile getirmeliyiz. Ülke olarak her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduk. Bunu yetkililer her platformda dile getiriyor. Ulusal ve uluslararası platformda oluşturulacak algılara karşı dikkatli olmalıyız ve haklılığımızı her platformda dile getirmeliyiz."