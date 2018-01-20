İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamasında, Türk iş dünyasının temsilcileri olarak, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirtti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı öncesi Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi, sınırların güvenliği, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması amacıyla her türlü diplomatik ve barışçıl yolu denediğini anımsattı.

Bazı çevrelerin, DEAŞ, PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri ile bölgede yeni bir devlet kurulamayacağını anlamamakta ısrar ettiğini vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırında terör örgütlerinin cirit atmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu harekat ile devletimiz teröre karşı ne kadar kararlı bir duruş sergilediğini dünyaya tekrar göstermiştir. Kem aletle kemalat olmayacağını, eli kanlı terör örgütleriyle iş tutarak bölgeye barış getirilemeyeceğini tüm dünyanın bilmesi gerekir.

Zeytin Dalı Harekatı, Allah'ın izni ile en kısa süre zarfında ve bir tek askerimizi bile şehit vermeden zafer kazanarak sonuçlandıracağımız bir harekat olacaktır. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Zülfikar kılıçları, Allah yar ve yardımcısı olsun."