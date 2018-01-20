Zeytin Dalı Harekatı
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gitti.
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gitti.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından karargaha hareket etti.
Başbakan Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı harekat merkezinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından operasyona ilişkin bilgi alıyor.