AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, başlatılan operasyonla Türk ordusunun nihai hedefinin, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak olduğunu kaydetti.

Filiz, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, PYD ve YPG'nin terör örgütü PKK'nın bir kolu olduğunu belirtti.

Fiilen başlayan operasyonun ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Filiz, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonda Türk ordusu ve ÖSO'nun nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak. Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Allah'ın izniyle temizleyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle vurguladığı üzere bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz."

Türkiye'nin 2016'da düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatının, sadece sınırın Suriye tarafındaki IŞİD varlığını sonlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturduğuna işaret eden Filiz, "Şu anda Fırat Nehri'nin batısında Azez'den Cerablus'a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında oluşturulan 'tampon bölge' TSK'nın korumasında ve Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde bulunuyor. Ülkemiz sınırları boyunca yine bir terör ordusu kurulma hazırlıkları yapılıyor. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun ve gözetsin." dedi.