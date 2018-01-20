İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, " Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Oran, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Harekatın hedefinin, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve oradaki mazlum halka barış getirmek olduğuna işaret eden Oran, şunları kaydetti:

"Türkiye, güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder.

Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Biz daha çok çalışır, daha çok üretiriz. Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur."