Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi
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Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi.

Çakır'ın cenazesi, Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Organize Sanayi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Hasan, annesi Saniye, eşi Gülşah Çakır ve yakınları ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa götürülürken, eşi Gülşah Çakır, "Gökhan beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehitlikteki törene İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

Çakır'ın cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Hastane Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Şehitlikte Çakır'ın ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin fotoğrafını ve tabutuna sarılan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika | Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Çakır'ın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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