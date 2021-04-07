KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.