KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 30 yaşındaki Akdal'ın şehadet haberini, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal'a verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 23:57:46. #1.15#
title