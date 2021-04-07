Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu
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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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