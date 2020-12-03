Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
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Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü

03.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:44

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, uzman çavuş Altun'un kırsal Tepealtı Mahallesi'nde ikamet eden babası Şükrü Altun ve 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun'a şehadet haberini iletti.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Eve, Türk bayrağı asıldı.

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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