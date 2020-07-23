Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
23.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:07
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.
Kaynak: AA