Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

Kaynak: AA