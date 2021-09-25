Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.