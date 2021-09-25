Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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