Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
16.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:23
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA