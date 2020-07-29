Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
29.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:17
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
Kaynak: İHA